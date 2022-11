Alumnos de sexto básico de una escuela de Talca, Región del Maule, le escribieron una carta al presidente Gabriel Boric, donde le plantearon sus propuestas e inquietudes en materia de educación, transporte y otros.

Sin embargo, no esperaban a que el mandatario les respondiera su misiva.

A través de Facebook, la Escuela Waldorf Alywen informó que la actividad fue gestada por la maestra Esther, de Historia y Geografía, para que el curso aprendiera a escribir cartas comerciales.

En la misma publicación, adjuntaron la respuesta del mandatario junto a una foto de él y su perro Brownie.

Lee también: Presidente Boric fue captado abandonando La Moneda en bicicleta

“Quiero darles las gracias por las cartas que me hicieron llegar al Palacio de La Moneda, en las que, me expresan sus inquietudes en diversas materias de interés nacional. (…) Sus mensajes me inspiran y movilizan a trabajar de manera mucho más ardua por evitar que se repliquen acciones machistas o de maltrato animal, como lo plantea Amanda”, parte la carta del presidente Boric.

“Pero este camino, no lo puedo hacer sin ustedes, es maravilloso descubrir cómo en nuestro país hoy los niños y niñas se sienten parte del proceso de cambio que estamos viviendo, y libres para manifestar sus opiniones y sugerencias sobre el Chile que se quiere construir”, añadió.

Asimismo, planteó que como Gobierno “queremos escucharlos y brindar todos los espacios posibles para que participen, desde sus diferentes realidades, en las discusiones que como sociedad estamos abordando”.

Según lo consignado por Biobío, desde Presidencia confirmaron la veracidad de la carta. “El presidente continuamente, en la medida que puede, responde su correspondencia. Incluso las ha citado en alguno de sus discursos”, expresaron.