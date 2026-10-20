La Florida suspende clases en todos sus establecimientos municipales por sistema frontal

Esta noche, la Municipalidad de La Florida junto a la Corporación de Salud y Educación de la comuna anunciaron la suspensión de clases en toda la zona para este miércoles 21 de octubre.

Según dijeron, la medida aplica para todos los establecimientos municipales de educación escolar y parvularia.

Pese a ello, el servicio de alimentación se “mantendrá de acuerdo con la coordinación de cada establecimiento”.

“La comuna aún se encuentra en alerta roja. Durante las próximas horas esperamos incluso un segundo pulso de lluvia muy intenso”, dijo el alcalde de la zona, Daniel Reyes.