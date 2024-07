La dura advertencia de los trabajadores del comercio por eliminación de feriado irrenunciable para elecciones de octubre

Desde la Conatracops calificaron el hecho como una "eliminación de un derecho adquirido" ya que medio millón de trabajadores de centros comerciales sólo tendrán 2 horas legales para votar.

Siguen generándose nuevos flancos en medio de la discusión en el Congreso sobre la elección de octubre de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. El primer nudo que todavía no se consigue solucionar dice relación con las multas para las personas que no asistan a votar.

Dicha situación ha generado críticas desde la oposición dado que el voto podría dejar de considerarse como obligatorio en caso que no tenga una sanción asociada. A pesar de las dudas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el Gobierno no permitirá que se elimine la multa para quienes no voten y que incluso podrían recurrir a un veto presidencial en caso que el Congreso lo despachara.

Sumada a esta situación, hay otro flanco abierto y sobre el cual están surgiendo críticas: el feriado irrenunciable. La Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, Producción, Servicios, Casinos de Juegos y Call Center (Conatracops) denunció que el Congreso borró un “derecho de los trabajadores” ya que reduciría el tiempo para que los funcionarios puedan sufragar.

“Hecho inédito en democracia”

A través de un comunicado, la agrupación aseguró que se trata de un “hecho inédito en democracia” ya que “el Congreso eliminó un derecho adquirido y legal de los trabajadores chilenos, por la vía legislativa”. Además, señalaron que la decisión sería “inconstitucional“.

Detallan que “en su artículo 5° el proyecto postula eliminar la excepción que establece el Código del trabajo en su artículo 38, en el que los trabajadores de centros y complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, tienen derecho a descanso obligatorio en día de elecciones, quedando esas jornadas como feriados irrenunciables hasta hoy”.

Respecto a este punto, el presidente de la Conatracops, Claudio Sagardías, sostuvo que “la gran paradoja instalada hoy es que, aunque se avanza en el país en materias importantes para el mundo laboral como la ley Karim y el alza histórica del sueldo mínimo, la eliminación de este derecho legal es, por el contrario, uno de los más nefastos retrocesos para los trabajadores desde la vuelta a la democracia. Es la primera vez que asistimos a la eliminación de un derecho legal, por la misma vía legal”.

De acuerdo a cifras del organismo, esta medida afectaría a medio millón de trabajadores de malls y de street centers del país, ya que solo tendrán 2 horas legales para votar. Desde la confederación señalaron que un grupo transversal de parlamentarios se comprometió a realizar gestiones para revertir la medida.