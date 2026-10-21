La crítica del alcalde de San Bernardo al gobierno central por demora en respuesta tras lluvias: “Si esto fuera en Las Condes los ministros estarían metidos en el agua”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, criticó la acción del gobierno central en medio de las intensas precipitaciones que han afectado a la Región Metropolitana esta semana y señaló que la gestión hubiera sido distinta si la situación se hubiera presentado en el sector oriente de la capital.

Durante la madrugada y esta mañana, el jefe comunal indicó que se han estado realizando trabajos en Avenida Lo Espejo con La Divisa debido al anegamiento de la calle por las lluvias. La plataforma Transporte Informa recomendó a motoristas y vehículos de baja altura no transitar hacia dicho sector de las comunas de San Bernardo y Lo Espejo.

Consultado por la periodista de CNN Chile, Valentina Nieto, sobre los trabajos, White señaló que San Bernardo tiene 42 puntos inundables, y que han llevado a cabo acciones preventivas para evitar anegamientos.

“Estamos haciendo un esfuerzo con los equipos municipales, y también le hemos pedido ayuda al Ministerio de Obras Públicas, porque cerca de la autopista también está anegado y hay problemas, y no hubo ninguna presencia del nivel central en esto, a pesar de que advertimos que, como tenemos 42 puntos críticos, la Municipalidad sola no se puede hacer cargo, y esto lamentablemente deja en evidencia algo que también duele y molesta mucho, y la gente me lo dice y lo quiero plantear”, dijo.

En esa línea, apuntó a que en el sector oriente hubo mayor prontitud en la respuesta de la autoridad central cuando se produjo el aluvión a comienzos de octubre.

“¿Por qué cuando estas cosas pasan en Las Condes, se demoran 6 horas y estas cosas se resuelven? Nosotros hace 48 horas dijimos que esto iba a pasar, y no llegaron las ayudas que tenían que llegar”, cuestionó, añadiendo que “esto deja en evidencia lo desigual que es el Estado, y ahí espero que de una vez por todas busquemos una solución definitiva”.

De acuerdo a White, la solución definitiva es la construcción de colectores de agua lluvia. Por ello llamó al MOP a que “busque una solución definitiva, no sigamos gastando recursos y generando problemas y mostremos una actitud de que no hay comunas de primera y de segunda, porque pareciera ser que si esto es en Las Condes, los ministros metidos en el agua, pero como esto es San Bernardo, Lo Espejo -porque este es el límite entre las dos comunas-, no hay ninguna autoridad a nivel central”.

Consultado sobre si ha tenido contacto con autoridades a nivel central, respondió que han tenido comunicación, pero que ni el MOP ni el Serviu asistieron al Cogrid Comunal que se realizó.

“Ayer a las 12 de la noche ya sabíamos que esto iba a disminuir, sabíamos que la ola de intensidad había sido en la zona sur; de hecho, los meteorólogos así lo explicaron. No cayó el agua que tenía que caer en la zona oriente, cayó más hacia el sur, y aquí están las consecuencias, pero me imagino yo que si esto hubiera sido en Las Condes, hubieran estado los ministros metidos en el agua, pero claro, como es la zona sur, probablemente hay una sensación de despreocupación”, concluyó el alcalde.