“Te subís a un helicóptero y te morís”: La alusión de Jadue al accidente de Piñera en medio de crítica al mundo empresarial

Los dichos del expresidente de la CPC, Juan Sutil respecto a subir la edad de jubilación siguen generando repercusiones en el mundo político.

En diálogo con el programa Tolerancia 0 de CNN Chile, el empresario planteó que las personas de 67 años “pueden perfectamente seguir trabajando” y que muchas veces “es casi un peso tener que jubilar a los 65 años”.

Dichos que fueron contestados este miércoles por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, haciendo una alusión al accidente que le costó la vida al expresidente Sebastián Piñera en febrero pasado.

Lee también: Juan Sutil: “Marcel ha extremado las propuestas y eso no es conducente a los acuerdos’

En el programa Sin Maquillaje, donde el jefe comunal suele comentar semanalmente sobre diversos aspectos de política, Jadue arremetió contra el mundo empresarial por querer aumentar la edad de jubilación.

Los dichos de Jadue

“Juan Sutil debiera jubilarse de dar opiniones tan lejos de la realidad”, arremetió Daniel Jadue al ser consultado en el programa por los dichos del empresario.

“Es que Juan Sutil lo que hace es tratar de dar vuelta al problema. No, es que esa gente está muy vigente todavía sí, pero quieren pasear, quieren pololear, quieren dedicarse a sus vidas personales, quieren dedicarse a ver a la familia, no necesariamente quieren seguir trabajando. Si tienen que seguir trabajando, es porque reciben gracias a personas como Sutil, sueldos miserables durante toda la vida que no les permiten ni siquiera ahorrar”, complemento el militante del Partido Comunista.

Lee también: En qué consiste el plan de “tres fases” de “Los Gallegos”

Fue en ese sentido que Jadue recordó al fallecido Sebastián Piñera: “Los Juan Sutil, los Luksic y otros no se aburren de ganar Plata. A pesar de tener más plata de la que podrán gastar en sus vidas, ellos entienden y creen que aumentando capital aumentan vida y hace poco nos demostraron que eso no pasa, que te subís a un helicóptero y te moris (sic)”, cerró el alcalde comunista de Recoleta.