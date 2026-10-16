La agenda del presidente Kast en Bolivia: Bilateral con Rodrigo Paz, reuniones y firma de acuerdos

Este viernes, el presidente José Antonio Kast viaja a Bolivia, en lo que significa el regreso de un mandatario chileno al país vecino por primera vez en 71 años.

Si bien la visita solo se extenderá por esta jornada, está ocupada con distintas actividades.

Kast llegará a las 9:00 horas al aeropuerto internacional de El Alto, La Paz, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Energía, Ximena Rincón, el senador Manuel José Ossandón y los gobernadores de Arica y Parinacota, Diego Paco; de Tarapacá, José Miguel Carvajal, y de Antofagasta, Ricardo Díaz.

Dos horas más tarde, el mandatario será recibido con honores del Regimiento de Infantería Número 1 Colorados de Bolivia, Escolta Presidencial.

Y a las 11:15 horas realizará un saludo protocolar y participa en foto oficial junto a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz.

Durante la mañana, los presidentes Kast y Paz mantendrán una reunión privada que luego será ampliada con sus respectivas delegaciones.

Más tarde, firmarán distintos acuerdos junto a sus cancilleres y ministros de Energía. A eso de las 13:15 horas está previsto que ambos mandatarios realicen una declaración conjunta.

Mientras que entre las 14:00 y 16:00 horas serán parte de un almuerzo oficial junto a sus delegaciones.

Durante la tarde, Kast y Paz se reunirán con los gobernadores de La Paz, Luis Revilla, y de Potosí, René Joaquino; junto a los gobernadores de Arica y Parinacota, Diego Paco; de Tarapacá, José Miguel Carvajal, y de Antofagasta, Ricardo Díaz.

A las 17:00 horas, Kast hará un punto de prensa en el Consulado General de Chile en Bolivia. Ya a las 20:00 horas el mandatario finalizará su visita oficial y regresará a Chile.