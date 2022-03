En medio de la controversia por las denuncias de acoso sexual y maltrato laboral, este jueves la concejala de Ñuñoa María Eugenia “Kena” Lorenzini comunicó su renuncia a Revolución Democrática (RD) tras seis años de militancia.

“No puedo seguir en un partido que no respeta a sus militantes. No le tengo ningún tipo de respeto a quienes ya me condenaron, sin hacer ningún intento por escucharme”, dijo en entrevista con El Desconcierto.

“Me parece de una banalidad y de una chuecura… y lamentablemente los militantes, ni tampoco quienes ostentan algún cargo, me han apoyado. Hay una desolación, una desilusión frente a ese partido en particular”, agregó.

Lorenzini sostuvo que los integrantes del partido “no merecen mi trabajo, ni la consecuencia que yo he tenido con ellos. RD no merece tener a una concejala que trabaje a su nombre con la fuerza con que lo estoy haciendo yo, ni con la alegría que lo hacía antes de que pasara todo esto”.

En la carta donde la autoridad comunicó su renuncia a los militantes de RD, afirma: “Entiendo que ustedes tienen un problema en su génesis, su enorme dependencia de las redes sociales y, especialmente, de Twitter, y que en esos espacios la jauría de un pequeño grupo de allegados a RD ha pedido mi destrucción”.

“Lo anterior no puede significar mi ejecución pública, por parte de ustedes, sin siquiera haberme dado la oportunidad de escucharme”, continúa.

Finalmente, manifiesta que “las prácticas seguidas en mi contra por Revolución Democrática no son ni revolucionarias, ni democráticas, ni menos responden a un intento de renovar la práctica política, sino que representan lo más añejo de la antigua política, aquello que la condujo al descrédito”.

“Para su obrar se han atrevido, incluso, a usar un pseudo lenguaje feminista, para llevar a cabo una política de cancelación de una mujer feminista. Esto no se lo habrían hecho a un militante hombre, ha habido ejemplos anteriores que todos conocemos”, concluyó.