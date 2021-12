El fallecimiento de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, acontecido este jueves a sus 99 años, ha causado una fuerte repercusión tanto en la opinión pública como en el mundo político, que transversalmente ha tenido palabras, a favor y en contra, sobre la figura de la ex primera dama y su rol en el régimen de casi dos décadas.

Esperadas habían sido las palabras de los candidatos presidenciales, quienes se encuentran en las puertas de la segunda vuelta electoral que se vivirá el domingo 19 de diciembre, y cuyas posturas, han destacado los analistas, se han ido afincando en mayor o menor medida hacia el centro político.

Una de las opiniones más esperadas ha sido la de José Antonio Kast, el abanderado del Frente Social Cristiano que en su juventud fue rostro de la campaña por el “Sí”, para extender los años de la dictadura de Pinochet. Ahora, entrevistado por ADN Radio, quiso descartarse de mayores palabras hacia la figura de Hiriart: “Más que darle la condolencia a la familia, no quiero hacer un hecho político de esto, es un hecho humano”.

“Ya hemos hecho tantas ponderaciones históricas, se han hecho tantos análisis de lo que fue el gobierno militar o dictadura, o régimen autoritario, se han hecho cientos”, señaló el candidato.

Acto seguido, preguntó abiertamente: “¿Eso va a reparar el quiebre institucional, va a reparar el dolor de las personas que sufrieron tanto en el gobierno de Salvador Allende, como de Augusto Pinochet? No lo va a reparar”. En cambio, indicó, “lo que nosotros planteamos es un proyecto de futuro”.

“Yo no la conocía, no soy cercano a la familia (…) no tengo un vínculo”, dijo, asegurando que no asistirá a su funeral.