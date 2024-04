El excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, instó a la alcaldesa Evelyn Matthei, a definir su posible repostulación al municipio de Providencia.

“Es evidente que Evelyn Matthei no puede ser candidata a alcaldesa por Providencia”, afirmó Kast a través de X, recordando las críticas que ella misma hizo en su momento al exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

“Primero, no lo necesita, y segundo, ella, al igual que nosotros, criticó a Joaquín Lavín cuando pretendió usar el municipio para la presidencial“, agregó.

Kast propuso que, para evitar problemas como los ocurridos en Las Condes, donde la nominación a dedo de Lavín generó controversia, Matthei debería seguir el ejemplo de Cristóbal Lira en Lo Barnechea y convocar a los partidos de su coalición a realizar una primaria en Providencia para determinar quién asumirá el cargo de alcalde en el próximo período.

En este contexto, destacó que “Providencia también tiene buenos concejales que podrían reemplazarla”.

Sin embargo, hasta ahora, la jefa comunal no ha confirmado si buscará la repostulación en Providencia o si permitirá que otra figura de la oposición se presente como candidato. Esto ocurre mientras se sitúa como líder en las encuestas presidenciales.

Es evidente que Evelyn Matthei no puede ser candidata a alcaldesa por Providencia. Primero no lo necesita y segundo ella, al igual que nosotros, criticó a Joaquín Lavín cuando pretendió usar el municipio para la presidencial. Para que no ocurra lo mismo que en Las Condes (con la… pic.twitter.com/Ar5UWsIlAp

— José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) April 1, 2024