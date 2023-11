La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, acusó a través de sus redes sociales que El Mercurio alteró sus palabras en una entrevista donde abordó su postura frente al plebiscito constitucional de diciembre.

En dicha entrevista fue destaca la frase “sigo creyendo que el camino de la Convención era el correcto“.

A través de su cuenta de X, sin embargo, Cariola comentó que “el medio de comunicación alteró maliciosamente mis palabras para intencionar una postura que se aleja de lo que expresé“.

Agregó que con esto “cambia totalmente el sentido” de su opinión frente a estos temas.

La parlamentaria adjuntó parte de la grabación de la entrevista: “Lo que publicaron no refleja en absoluto el sentido de lo que dije. El titular es lo más burdo, ya que cita una frase que jamás pronuncié“.

La grabación de Karol Cariola

En la grabación se logra escuchar la pregunta del periodista: “¿Se arrepiente de haber jugado el rol que jugó el año pasado para la campaña del Apruebo en este momento?”.

Esta es la respuesta de la diputada:

“Yo en general no me arrepiento de nada de las cosas que hago solo, para mí todos los procesos son aprendizaje. Creo que uno puede hacer… lo que no significa que todo lo que hecho lo evalúo bien, para que no parezca una posición soberbia, sino que muy por el contrario. Creo que las cosas que uno hace tienen que asumirlas y tiene que asumirlas desde la autocrítica, la humildad y aprender de todos los procesos.

Yo aprendí mucho de lo que vivimos en el proceso constitucional, me tomó asumir muy a última hora parte de la campaña; esa campaña ya venía trabajándose, yo me sumé al último tramo a jugar un papel y, evidentemente, lo hice con mi mayor convicción y voluntad del momento de que ese era el camino correcto. Y por supuesto que no me arrepiento de haber contribuido a un proceso que era colectivo, en el cual yo por lo menos sigo creyendo. Creo que sin duda hay mucho que aprender de lo que se hizo de todo lo que fue ese proceso. Hay autocríticas colectivas, aprendizajes colectivos también, pero yo creo que en ese momento jugué el papel al que fui convocada a jugar y puse todo de mí para contribuir en ello, como siempre lo hago en general”.