Karla Rubilar cuestiona rebajas a condenas por delitos sexuales: Dice que el Gobierno “debió haber mantenido una línea clara” y que “hay mucho que explicar”

Controversia ha generado la decisión del Gobierno de firmar 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Según reveló el medio Interferencia, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos para rebajar las penas de individuos condenados por delitos sexuales contra menores. De ese total, 27 cumplen condena por abuso sexual y 29 por violación.

Los decretos fueron firmados entre marzo y septiembre de este año y las peticiones fueron evaluadas por la Comisión de Reducción de Condenas, verificadas por la Seremi y estudiadas por la División de Reinserción Social; tras ello, fueron aprobadas directamente por el Ministerio “por orden del presidente de la República”.

Bajo ese contexto, la exministra Karla Rubilar cuestionó la medida y aseguró que el Ejecutivo podría haber tomado una decisión distinta.

“A mí me parece que el Gobierno debió haber mantenido una línea clara en esta materia, decir ‘no vamos a firmar ninguna rebaja de condena de un delito tan grave como la pedofilia. Si los tribunales de justicia deciden otra cosa, a mí no me queda nada más que acatar'”, comentó en entrevista con el programa El Despertador de Radio La Metro.

Y continuó diciendo que el presidente José Antonio Kast ha dicho que la infancia vulnerada es una prioridad, por lo que no debería haber firmado rebaja de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

“Eso es lo que yo habría esperado del Gobierno del presidente José Antonio Kast, por el cual yo voté. Entonces, aquí hay mucho que aclarar, hay mucho que explicar, porque yo no entiendo que nos digan que, porque hay jurisprudencia, yo estoy obligada a rebajar la condena. Yo creo que siempre puedo rechazarla, siempre puede el defensor de un condenado por este delito tremendo apelar y siempre puede la justicia obligarme a hacer algo que no estoy de acuerdo”, sostuvo Rubilar.

Según dijo, esto no sería desacato; “eso es tener una interpretación distinta que la Corte Suprema también ha tenido. Entonces, en cada caso hay que evaluar y no juntar en un grupo, como si fuera una norma general, cada caso que es evidentemente muy grave”.

“Yo creo que la pedofilia es un delito tremendo, no tengo palabras para describirlo y, por tanto, creo que no hay ningún espacio para generar ningún beneficio en esta materia”, cerró.