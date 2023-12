La otrora candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, ha vuelto al ámbito político después de ser juzgada esta semana en una investigación por la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas, relacionadas con servicios no prestados o con montos abultados cuando era candidata.

En una entrevista con La Tercera, Oliva comentó sobre las acusaciones que llevaron a su situación actual, que la tienen con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Entre los temas abordados, la politóloga habló sobre su distanciamiento con diferentes figuras políticas que hoy ocupan cargos relevantes en el país, como el presidente Gabriel Boric, la vocera de Gobierno Camila Vallejo, la ministra de la Mujer Antonia Orellana, la alcaldesa de Santiago Irací Hassler y la actual embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez.

Sobre el mandatario, que en ese momento era candidato a la presidencia, Oliva respondió: “No lo entendí -su distanciamiento-. Lo acepté, que es distinto“.

Sin embargo, aclaró que, en su opinión, no fue algo que correspondiera, ya que “en ningún momento me preguntó ni me escuchó“.

Sobre las mujeres de Apruebo Dignidad, en tanto, siguió la misma línea de crítica que con el Presidente y aseguró que estas: “Desaparecieron, nunca más me hablaron, tampoco me preguntaron“.