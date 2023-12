A eso de las 8:30 horas de este miércoles, Karina Oliva llegó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para enfrentar la formalización por el delito de fraude de subvenciones, junto a otros 11 militantes del partido Comunes.

El Tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional contra la excandidata a la Gobernación de la RM por fraude de subvenciones.

Tras la audiencia, Oliva dijo que no descarta retomar su carrera política.

“Vamos paso a paso, pero yo sé que me extrañan, y ahí veremos qué se hace en adelante. Uno nunca descarta nada”, dijo a la prensa.

“Vamos a demostrar que lo que nos imputan no es cierto”

Además, Olivia insistió nuevamente en su inocencia: “Vamos a poder demostrar que cada una de las cosas que se nos ha querido imputar no son ciertas, algunas son imprecisas, otras hay de manera clara y evidente confusión en roles”.

“Eso va a ser materia de todo este proceso que vamos a ir dando a conocer al fiscal y a la opinión pública. Siempre he estado llana a colaborar, a entregar antecedentes. Espero que durante estos 100 días investigación se pueda esclarecer la verdad y dejar las confusiones que se han dado durante todo ese tiempo”, dijo.

Consultada por si el mediático caso podría tratarse de persecución política, la exComunes fue tajante: “Muchas veces me lo he preguntado porque no entiendo por qué, y espero que al final de los 100 días de investigación se sepa cuál fue la intención de allanar la sede del partido en que yo era militante”.

Justicia decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional

El Ministerio Público en medio de la audiencia solicitó la prisión preventiva para Martín Miranda. En el caso de Jorge Ramírez, Camila Ríos y Karina Oliva, se solicitó como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional como autores del delito por fraude por subvenciones.

Respecto a los imputados Juan Pablo Sanhueza, José Robredo, Marcelo Riffo, David Castillo, Luis Romero y Ailine Ramírez, se pidió como medida cautelar la firma quincenal y arraigo nacional por los coautores del delito de fraude por subvenciones.

Por último, para Diego Corvalán, se solicitó la firma mensual. Jean Flores, uno de los imputados, no se presentó a la audiencia.

“Existen varias confusiones sobre el régimen de redención de gastos y devoluciones”

El abogado defensor de la exmilitante, Juan Carlos Manriquez, reiteró la inocencia de Oliva y aseguró que primero se deben conocer con precisión “los hechos, luego los detalles. Vamos a fijar un plazo de investigación, probablemente mediano, porque hay varios detalles y circunstancias que explicar“.

En la misma línea, explicó que esta es una causa con diferentes aristas y vericuetos: “Son muchas personas, así que esperamos a partir de hoy conocer completamente la imputación y luego comenzar a rebatirla”.

Además, comentó que hasta el momento no ha conversado con el fiscal a cargo que lleva la investigación sobre las medidas cautelares contra Oliva y los otros 11 exmilitantes de Comunes.

“Nosotros creemos que ella es inocente y está amparada por esa presunción, y esperamos que durante esta investigación podamos dejar claro que no se ha cometido ningún delito de fraude electoral ni obtención indebida de ninguna prestación fiscal”, comentó.

Manriquez también aseguró que existen varias confusiones sobre cómo funciona el régimen de rendición de gastos y, a su vez, sobre devoluciones en las distintas campañas, lo que, en su opinión, “no son todas iguales”.

Finalmente, la Fiscalía estableció un plazo de tres meses para la investigación contra los 12 exmilitantes del partido Comunes.