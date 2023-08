La excandidata a la Gobernación de la Región Metropolitana Karina Oliva habría usado una fundación como “fachada” para triangular los dineros que supuestamente gastó durante su campaña en 2021. Así lo sugieren los informes policiales que fueron enviados a la Fiscalía Sur y que fueron dados a conocer este viernes por La Tercera.

¿Qué ha arrojado la investigación?

Según consigna el medio citado, las pericias darían cuenta de que la Fundación Chile Movilizado elaboró informes idénticos a un estudio que Oliva y el Partido Comunes encargaron a Criteria. El Servel reembolsó por estos análisis ideológicamente falsos $120 millones en tres facturas, fondos que fueron girados desde la cuenta usada para la campaña en efectivo, y cuyo destino aún se desconoce.

En dichos informes incluso se mantuvo el color de los gráficos de mapas de calor y el único cambio sería un sello de agua de la ONG. Los documentos son hoy periciados por el OS-7 de Carabineros, unidad que está a cargo de la indagatoria.

Al caso de los informes se suma un listado de boleteros vinculados a Oliva y al movimiento que en realidad nunca habrían realizado las actividades que fueron declaradas ante el Servel. Incluso se habrían usado documentos falsificados del Servicio de Impuestos Internos (SII) como respaldo.

Además, la investigación determinó que Martín Miranda, quien ejercía como administrador electoral de Comunes y Oliva, también se desempeñaba como jefe de finanzas de Chile Movilizado.

La coordinadora nacional de la “Plataforma de Feminismo Popular Poderosas”, Estefanía Campos, entregó uno de los testimonios clave para avanzar en la hipótesis de que Chile Movilizado fue usado para triangular dineros de la campaña. Campos fue parte del directorio en octubre de 2020. Según explicó, la pusieron “como secretaria general de la fundación, aunque era de papel, pues no leí ni siquiera los estatutos, nunca hubo una reunión de directorio”. La mujer también sostuvo que “al director de la fundación, David Castillo, nunca lo vi trabajar, era un estafeta, transportaba pedidos dentro del partido Comunes”.

El abogado y fundador de Poder, Andrés Hidalgo, declaró ante Fiscalía que, en su origen, la Fundación Chile Movilizado pretendía convertirse en un think tank, pero “siempre estuvo inactiva”. De acuerdo a Hidalgo, “la fundación es previa a Comunes, y era una cáscara vacía, porque no tenía funcionarios, publicaciones, página web, sede y durante mucho tiempo no se utilizó para nada, nunca la vi con una actividad de ningún tipo. Si es que hacían algo nunca lo supe, porque era una fundación ligada a Jorge más que a Comunes”.

De acuerdo a La Tercera, el Ministerio Público indaga esta arista como “el caso cero”, debido a su parecido con el método observado en casos de traspasos de dineros desde el Estado a fundaciones. La Fiscalía Sur esperaría los informes finales para levantar una formalización por fraude de subvenciones.