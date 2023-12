Después de que su nombre volviera a salir a la palestra, tras ser acusada de fraude de subvenciones por su candidatura a la gobernación y que la justicia la dejara con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, Karina Oliva conversó con La Tercera y aseguró que se siente más alejada del Frente Amplio, conglomerado al que perteneció.

La excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, aseguró que ya no se siente parte del FA y que actualmente se siente más cercana con lo que está surgiendo en la izquierda en Latinoamérica.

“No, no me siento parte del Frente Amplio. Tengo una cercanía más bien política a todo lo que se está construyendo desde la izquierda latinoamericana, en general“, comentó.

“En ningún momento me preguntó ni me escuchó”

La politóloga también habló sobre su distanciamiento con diferentes figuras políticas que hoy ocupan cargos relevantes en el país, como el presidente Gabriel Boric, la vocera de Gobierno Camila Vallejo, la ministra de la Mujer Antonia Orellana, la alcaldesa de Santiago Irací Hassler y la actual embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez.

Sobre el mandatario, que en ese momento era candidato a la presidencia, Oliva respondió: “No lo entendí -su distanciamiento-. Lo acepté, que es distinto“.

Sin embargo, aclaró que, en su opinión, no fue algo que correspondiera, ya que “en ningún momento me preguntó ni me escuchó“.

Sobre las mujeres de Apruebo Dignidad, en tanto, siguió la misma línea de crítica que con el Presidente y aseguró que estas: “Desaparecieron, nunca más me hablaron, tampoco me preguntaron“.