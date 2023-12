La exconsejera constitucional Karen Araya (PC) se refirió a los desafíos del Gobierno tras los resultados del plebiscito constitucional, donde la opción En Contra se impuso con el 55,76% de las preferencias.

En conversación con CNN Chile, Araya señaló que “hoy día no ganan los partidos, lo que gana es Chile. Chile no retrocede en los derechos que tanto nos han costado conseguir“.

En ese sentido, señaló que el triunfo se debe tomar con mesura. “Tenemos que hacer una lectura de la ciudadanía, de lo que finalmente requiere Chile, que hoy nos podamos poner de acuerdo y que finalmente tensionemos, no solo este Gobierno, sino que también a los que vengan”, dijo.

Asimismo, señaló que “no es que gane la derecha, yo siento que aquí los que ganan son los chilenos y chilenas”.

“Nos quedamos con la Constitución del 80′ pero no retrocedemos. En el fondo nosotros igual esperábamos que nos pusiéramos de acuerdo en este proceso constitucional, lamentablemente tuvimos la imposición del Partido Republicano que impuso su mayoría, que no logró acuerdos con nosotros porque ellos no quisieron llegar a este acuerdo que los chilenos y chilenas nos requerían”, agregó.

Consultada sobre la demanda histórica del sector respecto a la ratificación de una nueva Constitución, Araya subrayó: “Nosotros siempre quisimos, desde los tiempos de la compañera Gladys Marín, que queríamos cambiar la Constitución, pero también hacemos una lectura del proceso histórico que estamos viviendo el día de hoy y los chilenos y chilenas están cansados, no quieren levantar un tercer proceso y nosotros también tenemos que tomarnos de lo que nos dicen estas grandes mayorías que hoy día nos dicen que no quieren esta propuesta de texto constitucional”.

“Lo que se plebiscitaba el día de hoy era una propuesta de texto constitucional escrita por el Partido Republicano en concordancia con Chile Vamos. Eso es lo que hoy día se rechazó, se rechazó el programa de Gobierno de José Antonio Kast, pero no podemos pensar que es una desafección con la política en general”, zanjó.