“Hagan el trabajo, echen a andar Dominga”: Kaiser exige al presidente Kast ordenar a sus ministros para destrabar el proyecto

Para destrabar el proyecto minero-portuario Dominga, el Partido Nacional Libertario (PNL) instó al mandatario José Antonio Kast apurar la revisión del rechazo ambiental que frena la iniciativa.

El excandidato presidencial Johannes Kaiser sostuvo que la millonaria iniciativa se ve paralizada por “decisiones ideológicas y no técnicas“, argumentando que tanto los tribunales ambientales como las instancias técnicas “dicen que este proyecto es perfectamente compatible con la protección del medio ambiente”.

Ante el complejo escenario económico que vive el país, remarcó que este proyecto podría significar “una inyección a la vena de las arcas fiscales; aumenta la recaudación de manera importante, genera empleo directo a 10.000 personas, pero imagínense lo que significa para el transporte, para las comunicaciones, los buses, el comercio local”.

En esa línea, enfatizó que “es hora de echar a andar la máquina de nuestro país” y llamó al mandatario a “ordenar” su gabinete y, de esa forma, “echar a andar Dominga”.

“El presidente de la República tiene la capacidad, y sé que tiene la voluntad también, de echar a andar esta máquina, pero para eso tiene que agarrar a sus ministros (…) y decirles: ‘Hagan el trabajo, echen a andar Dominga’“, recalcó.

La petición se da luego de que Andes Iron decidiera desistir de los recursos legales que interpuso en contra del último rechazo al proyecto de parte del Comité de Ministros en 2025.

Con ello, la empresa buscaría defender la iniciativa por la vía administrativa, dado que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió una solicitud para anular el rechazo del proyecto. Esto abre la puerta a que la iniciativa de US$ 3.000 millones sea evaluada por el Comité de Ministros del presidente José Antonio Kast.