En la antesala del inicio de la marcha por una nueva convocatoria por el Día Internacional de la Mujer, Diana, una mujer asistente a la instancia, conversó con CNN Chile y relevó el rol que ha jugado la juventud y la importancia de la salud mental.

“Hay que ayudar a la juventud que es la primera en defender sus derechos, nosotras hemos trabajado, pero no con tanta intensidad como la juventud moderna con garra y que deja todo en la calle”, mencionó.

En ese sentido, planteó que durante los últimos años “los derechos de las mujeres han sido visibilizados y eso es importante porque la mujer se siente con sus derechos activos y eso es lo que importa, muchas han dejado de trabajar para cuidar a sus enfermos y a sus hijos”.

“Es muy importante que el presidente haya considerado a las mujeres cuidadoras porque hemos dejado de trabajar para poder entregar atención a las personas, nadie más puede entregar eso (…) si no tenemos la ayuda para que se estabilice una persona, el trabajo es intenso”, continuó.

A su vez, recordó que “siempre van a existir pacientes con esquizofrenia, bipolaridad, etc. Es importante la salud mental y en los servicios Cesfam es donde está la prioridad, en la primera entrada, pero si no hay especialistas no hay atención y eso va agravando las enfermedades de la mente”.

“Nosotros trabajamos para fortalecer, no solo lo que es hoy y para mañana, sino que para las que vendrán“, enfatizó.

Por último, subrayó en que “tenemos que seguir en la lucha, debemos llegar hasta el final, que desde que nazca la persona tenga los derechos (…) los derechos deben estar establecidos en la nueva Constitución”