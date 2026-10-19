Justicia dicta primera condena por delitos ambientales en Chile: Empresario pagará $2 mil millones para evitar la prisión

Un empresario fue condenado a cinco años de libertad vigilada intensiva y al pago de una multa de 30.000 UTM (cerca de $2.200 millones), tras ser declarado culpable de causar daños a un humedal ubicado en la comuna de Mariquina, en la Región de Los Ríos.

Se trata de Cristian Zaro, quien es la primera persona en el país en ser sancionada bajo la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, y quien además deberá participar en programas de formación e inducción ambiental.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público consignados por Radio Bío Bío, durante los años 2023 y 2024 el empresario realizó trabajos de corte de árboles y depósito de escombros sobre un humedal cercano al río Lingue sin contar con la autorización correspondiente.

No obstante, el abogado defensor Juan Carlos Vidal cuestionó la gravedad de los daños atribuidos a las obras, asegurando que su representado operaba con los permisos correspondientes y un Plan de Manejo de Conaf.

Si bien la Fiscalía solicitó en primera instancia una pena de ocho años de cárcel y el pago de una multa cercana a los $1.700 millones, el tribunal concedió finalmente una pena sustitutiva.