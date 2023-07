Durante la comisión revisora ​​de la acusación contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se analizó el caso del exdirector de la Junaeb, Cristóbal Acevedo, quien denunció el pago de $3.500 millones por 30 colaciones en el año 2022.

El exdirector Acevedo ejerció su cargo entre 2015 y 2017 en el segundo gobierno de la expresidente de Michelle Bachelet.

En cuanto a este caso, los funcionarios informaron al exdirector Acevedo que se había realizado dicho pago por las colaciones, las cuales resultaron en un snack, una fruta y un jugo. Fue en ese contexto, el exdirector denunció el pago de $3.500 millones a la empresa SOSER.

Uno de los cuestionamientos que se abordaron en la comisión revisora es que este caso se pasó por alto, ya que en el 2023 solamente se aumentaron las raciones y los montos fueron entregados a la misma empresa.

“Esto se refiere a un sistema dentro de la licitación donde la institución utiliza márgenes de discrecionalidad para asignar raciones, pero dicha asignación de raciones debe corresponder a un servicio efectivamente entregado. En este caso, este servicio no se ha entregado o solo se han entregado 30 raciones por un valor de $3.500 millones. Además, a esta empresa en particular se le aumentan la cantidad de raciones fijas de 790 mil a casi 1.700.000, las cuales no están siendo entregadas. En lugar de los $3.500 millones que se asignaron en el 2022, durante este año pasaría ser a un monto de $8.100 millones”, señaló el exdirector Acevedo.

El acuerdo contempló 796 mil reacciones con la empresa SOSER, pero solo se entregaron 30 raciones en el 2022. Por ello, cada una de estas colaciones habría tenido un costo de $117 millones.

Reacción del gobierno

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló: “Estamos recabando toda la información y podremos proporcionar una comunicación oficial en breve“.

“La acusación constitucional carece de argumentos y fundamentos, y su principal motivación parece ser una intención discriminatoria y homofóbica. Durante mucho tiempo, se ha culpado a la persona en cuestión de actos que no le corresponden”, agregó.