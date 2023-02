Luego de ocho años de investigación, este lunes inició el juicio oral por el caso SQM sobre financiamiento irregular de la política.

En instancia destacan figuras públicas como el ex senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Pablo Longueira y el ex candidato presidencial y líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez Ominami; y se está desarrollando en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago. Los delitos imputados son de cohecho, de carácter tributario, entre otros.

🔴 AHORA | Inicia el juicio oral por el caso SQM: Dentro de los 8 imputados figuran Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x pic.twitter.com/f8sZL8krCA — CNN Chile (@CNNChile) February 13, 2023

Enríquez-Ominami: “Todo esto ha sido un abuso”

Antes de entrar a la sala ubicada en el Centro de Justicia de Santiago, Enríquez-Ominami dijo que, “objetivamente, son ocho años de tramitación, de impedir que ocurra el juicio. Pedían vacaciones, otra fiscalía dijo que no estaban los fiscales disponibles”.

“Por eso vengo -y por eso no voy a hablar mucho- a someterme a que un tercero imparcial tome la decisión. Tengo ganas de ir a juicio, no sé si hay mucha gente acusada que lo único que pide es juicio. Yo quiero juicio, juicio, juicio”, añadió.

“Quiero que comience para poder demostrar que todo esto ha sido un abuso, que tiene sesgo político, pero eso lo decidirán los jueces”, continuó.

Finalmente, el líder progresista afirmó que, a su juicio, “no existe un agente público más acosado y he ganado todo, causa tras causa. Hay que preguntarse por qué solo a este liderazgo, que era probablemente el más rupturista, me cayeron con esa cantidad de causas”.

Sumario a jueces por “tardanza y postergación del proceso”

La semana pasada se dio a conocer que la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso sumariar a jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Tercer TOP de Santiago por la “tardanza y postergación” del proceso que tenía que haber iniciado el pasado miércoles 1 de febrero.

¿Qué pasó?

La audiencia tenía por objetivo iniciar el juicio oral del caso, sin embargo, en la audiencia faltó el auto de apertura que debía ser presentado por el juez de garantía Leonardo Valdivieso, quien estaba de vacaciones, y el resto de los magistrados no quisieron intervenir.

“Los jueces en funciones están imposibilitados de resolver cuestiones propias del auto de apertura redactado por el juez que dirigió y presenció la audiencia de preparación de juicio oral”, afirmaron en una respuesta enviada por los tribunales mencionados.