El senador y presidente de Revolución Democrática (RD) se refirió a las críticas que ha recibido por parte de la ex Concertación la coalición de Gobierno Apruebo Dignidad. "No ha pasado una semana en que no han criticado públicamente al Frente Amplio, a Apruebo Dignidad, al Gobierno, y no me quejo, es parte de la política, es parte de la democracia y la libertad de expresión", dijo el parlamentario.