Con fecha 8 de enero, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Juan Fernández enviaron una carta a las autoridades regionales de Valparaíso para pedir que se revise y revalúe una medida que rige en todo el territorio nacional por igual: el toque de queda.

El archipiélago, que tiene una población aproximada de mil habitantes, no ha registrado ningún caso de COVID-19 desde la llegada del virus a Chile.

En la misiva -firmada por la agrupación de pescadores, de funcionarios de la salud municipal y clubes deportivos, entre otros-, explican que han respetado el toque de queda, pese a que los ha afectado “en lo emocional, comunitario y principalmente económico”.

La medida ha impactado en la pesca artesanal, principal actividad económica del territorio, ya que “el disminuido funcionamiento de los locales de comida en la comuna, merma las posibilidades de comprar productos, teniendo que poner los esfuerzos en los envíos al continente”, explican.

La segunda actividad económica de la isla es el turismo, que a su vez es el área más afectada. La comunidad ha puesto sus esfuerzos en un comercio circular que se fundamenta en la economía local, sin embargo, “el horario de toque de queda impide el buen desarrollo de las pocas herramientas que están utilizando”.

Lee también: Eduardo Engel advierte que un mes podrían elevarse a 10 mil los contagios de COVID-19

Un tercer factor abordado en la carta es la salud mental de la población. En las islas se oscurece más tarde, por tanto, reclaman que “a las 22:00 horas debemos correr a nuestra casa, a plena luz del día, fuera de la lógica, ya que los protocolos y procedimientos para cuidarnos de la pandemia están en curso bajo estrictas medidas, incluso más estrictas que las medidas de ingreso al territorio nacional”.

Finalmente, las agrupaciones recuerdan que Juan Fernández es reconocido como Territorio Especial, bajo el artículo 126 bis de la Constitución. Basándose en ello, piden “apoyo para buscar medidas que permitan desplazar y repensar el impacto del toque de queda en términos sanitarios para nuestra comuna, ya que para este caso, la medida no impulsa una mejor salud ni calidad de vida, sino muy por el contrario, atenta contra ella”.

La propuesta fue respaldada por el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien recordó que la comunidad se encuentra en fase 4 del Plan Paso a Paso y sin contagios activos. El parlamentario sugirió que podría retrasarse el horario del toque de queda, “ya que está provocando problemas económicos, sociales, de salud mental incluso, y además considerando que nuestro país tiene que realizar medidas sanitarias pertinentes a las distintas y diversas realidades territoriales“.

Consultado por CNN Chile sobre la postura de la municipalidad frente a la petición, el alcalde (s) de Juan Fernández, Carlos Ríos, respondió que “siempre estamos abiertos a ver la mejor posibilidad de desarrollo de la comuna, pero siempre dentro del contexto en el cual estamos. Estamos en estado de excepción”.

“Como municipio podríamos sugerir alguna situación en particular, pero no podemos tampoco dejar de lado todos los esfuerzos que ha hecho este municipio por mantener el territorio libre de pandemia. Hay situaciones que también tienen que ser preventivas y ahí es donde la posibilidad de eliminar el toque de queda, más allá que no tengamos la pandemia, tiene que ir sujeto a la voluntad y la decisión del Jefe de Defensa Nacional de la Región de Valparaíso”, señaló.