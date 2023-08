El funcionario y coordinador del Bloque Nacional de Pobladoras y Pobladores José Hidalgo se refirió a las críticas de la alcaldesa Claudia Pizarro tras participar de una manifestación de pobladores y pobladoras frente a La Moneda. En primera instancia, negó tener contacto previo con el presidente Gabriel Boric, quien intervino en la manifestación de los pobladores y pobladoras. Asimismo, afirmó que la “alcaldesa (de la Pintana) lleva seis años y no me ha entregado ninguna función. Hay persecución política y hay acoso laboral, ella me tiene encerrado en una oficina sin nada, sin ningún medio”.