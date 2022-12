En medio de las trabadas conversaciones constituyentes entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional, el ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseveró que “no necesitamos una nueva Constitución“.

En conversación con La Tercera, el líder republicano manifestó que “lo que Chile necesita es enfrentar los problemas reales; el tema de la delincuencia, la educación, vivienda, inmigración, la salud”.

“Si se quieren hacer modificaciones al texto constitucional, hay que hacerlas por la vía institucional, pero si me dicen que necesitamos una nueva Constitución completa, desde una hoja en blanco, digo que no, que no es necesario. Chile no necesita una nueva Constitución, necesita un gobierno que gobierne, un gobierno fuerte y valiente que enfrente la realidad”, añadió.

El ex candidato al sillón presidencial sostuvo que “fueron más de cinco millones y medio de personas, si no me equivoco, en el plebiscito de entrada. Y fueron ocho millones de personas los que le dijeron que no. El último acto democrático que se realizó en Chile bajo un nuevo Gobierno, de izquierda, con voto obligatorio, esa es la última votación”.

Finalmente, el republicano no descartó enfrentar una nueva batalla por la presidencia del país: “Si alguien me pregunta, ¿a usted le gustaría ser presidente? Me encantaría, claro que me gustaría ser presidente, pero quizás no se va a dar la circunstancia o la oportunidad y quizás aparece un nuevo liderazgo que pueda tomar ese desafío. Voy a trabajar todos los días para que nuestro sector crezca. Si se dan las cosas, bien, y si no se dan, vamos a haber hecho un gran aporte para desenmascarar a esa izquierda fracasada”.