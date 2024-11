Jorge Valdivia habría incumplido arresto domiciliario: No atendió a Carabineros durante fiscalización aleatoria

Pese a los llamados insistentes al timbre y citófono de su departamento en Las Condes, el exseleccionado nacional no atendió a los uniformados que llegaron durante la madrugada a fiscalizarlo. Fuentes cercanas aseguran que se habría quedado dormido.

Jorge Valdivia, exfutbolista imputado por dos casos de violación, habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, que pesa en su contra tras ser formalizado, durante la noche de este jueves 21 de noviembre.

El exdeportista no habría estado en su departamento ubicado en Las Condes cuando personal policial llegó a realizarle una fiscalización durante la madrugada, según consignó Meganoticias.

En concreto, se dio a conocer que pese a los insistentes llamados por parte del personal uniformado y del conserje al timbre y citófono del departamento, el acusado no habría atendido.

No obstante, según el mismo medio anteriormente mencionado, Valdivia no respondió, ya que se habría quedado dormido, por lo que no escuchó los llamados, argumentan fuentes de su entorno cercano.

La acción deberá ser explicada ante el tribunal. Además, cámaras de seguridad del complejo de departamentos muestran al exfutbolista ingresando al lugar, por lo que estas imágenes podrían reforzar la versión del imputado.

Cabe recordar que la medida contra Valdivia rige desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente, por lo que para garantizar el cumplimiento de la cautelar, Carabineros acuden, de manera aleatoria, para constatar la presencia del imputado.

Hasta el momento, no se habrían registrado fallas en el cumplimiento de la medida por parte del exseleccionado nacional.