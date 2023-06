El miércoles 28 de junio, Jorge Salvo, quien fuera víctima de trauma ocular, se quitó la vida.

Se trata del joven oriundo de Maipú, quien perdió la vista y parte de su cráneo producto de la acción de Carabineros en el marco de las manifestaciones del estallido social en 2020.

En entrevista con La Voz de Maipú, el joven de 27 años señaló en dicho año que “ningún órgano estatal me ha contactado“.

“Se hicieron investigaciones y no hay ninguna evaluación, no hay nada, no hay como dar con el efectivo que disparó la escopeta lanza gases“, manifestó.

“Es una señal clara y contundente de la desidia del Estado”

Al respecto, desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH), su directora, Consuelo Contreras, subrayó que como organización “estamos consternados porque el caso de Jorge Salvo es una señal clara y contundente de la desidia que el Estado ha tenido respecto de las víctimas de la crisis social“.

“El lento avance de las investigaciones judiciales, sumado a la falta de medidas efectivas de reparación, tiene efectos irreparables. Solo, como ejemplo, de las 3.174 querellas presentadas por el INDH, solo 26 tienen sentencia condenatoria“, dijo a CNN Chile.

“El Estado tiene el deber de actuar con diligencia e instamos a todos los actores involucrados a adoptar un compromiso más firme en este sentido”, zanjó.

Asimismo, y desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular lamentaron su fallecimiento. “Hoy denunciamos y lamentamos la terrible muerte de nuestro compañero Jorge Salvo, sobreviviente de trauma ocular que, luego de luchar durante más de tres años por justicia y reparación integral sin obtener resultados, se ha quitado la vida producto de una enorme carga de frustración y depresión ante el abandono del Estado”.

“Jorge no tuvo justicia oportuna ni el acompañamiento y contención profesional que requería, al igual que la mayoría de los sobrevivientes de violencia policial, que además vemos cómo la impunidad se ha profundizado en el país”, denunciaron.