El diputado Jorge Alessandri tuvo críticas hacia el exministro Giorgio Jackson tras la demanda interpuesta contra 23 parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Alessandri comenzó su intervención destacando el derecho que asiste a Jackson de iniciar acciones legales, aunque cuestionó la eficacia y los resultados de estas, especialmente en relación con el robo de computadores y su vinculación con fundaciones acusadas de defraudar al Estado, en el Caso Convenios.

“El exministro Jackson está en su derecho de presentar esta acción judicial, pero en los 9 o 10 meses que han pasado, los tribunales no han demostrado de que el robo de los computadores no tuviera nada que ver con el caso fundaciones”, señaló el diputado, agregando que tampoco se ha probado la no relación de Jackson con las fundaciones implicadas en fraudes.

El diputado también hizo una comparación entre el caso de Jackson y la situación del cabo Sebastián Zamora, quien estuvo involucrado en un incidente en el río Mapocho, sugiriendo una incongruencia en las actitudes y respuestas de Jackson frente a errores judiciales.

“Cuando el cabo Sebastián Zamora tuvo el accidente en el río Mapocho, Giorgio Jackson salió a decir que había empujado a un menor de edad. Un año después, los tribunales dictaminaron que Zamora era inocente. ¿El señor Jackson le fue a pedir disculpas? No”, comentó Alessandri, destacando lo que considera una falta de coherencia en las acciones del exministro.

Alessandri además comentó su disposición a asumir responsabilidades y a ofrecer disculpas en caso de que los tribunales así lo determinen, marcando un contraste con la actitud que atribuye a Jackson.

“O sea, el señor Jackson es como el cura Gatica, que predica pero no practica, que se ofende, pero no está dispuesto a disculparse cuando son los tribunales los que aclaran que se ha equivocado. En mi caso no soy como Jackson ni como Gatica”, cerró.