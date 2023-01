Este miércoles, se dio a conocer que Alexander Racabarren, quien fue jefe de gabinete de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, renunció a su cargo en noviembre pasado luego que se dio a conocer sobre una denuncia de acoso sexual y maltrato laboral en su contra desde el interior del Gobierno.

Según La Tercera, el médico cirujano fue citado el 11 de noviembre de 2022 a la oficina de la secretaria de Estado para abordar la acusación.

¿Cómo habrían sido los hechos?

Funcionarios de ministerio, afirmaron al medio citado que la denuncia de acoso habría sido por comentarios de carácter machista de Racabarren sobre el escote de la denunciante.

Bajo ese punto, el ex jefe de gabinete dijo al diario: “La denuncia es grave, pero los hechos denunciados no se corresponden con el carácter de la misma, no son verdad. Desconozco si fue una operación política para dañar a la ministra de Salud, pero el hecho de que esta denuncia, que está en un proceso de investigación que aún no concluye, sea ventilada por los medios, me lleva a llegar a esa conclusión”.

Al respecto, Recabarren sostuvo que decidió “renunciar apenas tomé conocimiento de la misma para deslindar esta situación y que la autoridad no fuera cuestionada por esta denuncia. Me defenderé en todas las instancias que corresponda para demostrar mi inocencia y el carácter injurioso de la denuncia”.

Respecto a la acusación de maltrato laboral, esta habría sido por un cometario que el médico cirujano dijo en una actividad el pasado 9 de noviembre. Esta se suma a la frase “los médicos reconocemos cuando la gente está mintiendo” que también habría emitido Recabarren y con ello causado la denuncia en su contra.

“El Ministerio de Salud adoptó de forma oportuna las medidas correspondientes, según dicta el protocolo establecido para estos casos”, relató la cartera al medio citado.

¿Qué dijo el Gobierno?

El Ministerio de Salud (Minsal) sostuvo al medio citado que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género está al tanto de la situación.

Cercanos al médico denunciado aseguraron al medio que la estrecha relación entre la ministra Antonia Orellana de la cartera y la presunta víctima incidió en la denuncia.

“Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos comprometidas por generar espacios libres de violencia y reflejo de esto es el proceso que hemos desarrollado para ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral”, expresaron.

“Por otro lado, dentro de las instituciones del Estado existen protocolos y conductos regulares para atender y solucionar los casos internos. La función del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no es ser un receptor ni persecutor dentro de ningún protocolo, por lo que confiamos en la capacidad institucional del Minsal para investigar, resolver y reparar al interior de su institución llegado el caso”, agregaron.

Javiera Menay, militante de Convergencia Social (CS), quien trabajaba como secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y como asesora del gabinete del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, asumió el reemplazo de Recabarren.