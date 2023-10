El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió al caso de su padre Eduardo Macaya Zentilli, quien fue formalizado por los delitos de abuso sexual infantil.

A través de su cuenta de X, el senador gremialista respondió a un usuario que, a través de una ilustración, hizo alusión al caso, señalando: “Este mensaje es para la familia Macaya, especialmente para Javier Macaya. Ojalá de te sirva de algo“.

En ese contexto, Macaya respondió: “Solo te digo que eres un infeliz. Siempre he estado del lado de mis sobrinas. Siempre les he creído y siempre han contando con mi apoyo.Lo que tú haces es inventar cosas que solo en tu delirante mente existen, y no sabes el daño que generas”.

“Has inventado cosas francamente aberrantes en tus posteos”, señaló. A pesar de desconocer las razones, el parlamentario indicó: “Puedo atribuirlas a tus ideas políticas“.

El timonel de la UDI enfatizó: “Solo te digo que eso no puede nublar algo tan básico como no causar daños a menores, y tú has superado todos los límites sin siquiera conocer los antecedentes. Eso solo genera daño a quienes supuestamente dices defender”.

Finalmente, el senador aseguró que este sujeto realiza estas publicaciones desde el extranjero sin asumir responsabilidad legal por los daños que causa, advirtiendo que “la vas a tener que asumir cuando corresponda“.