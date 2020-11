Durante la mañana de este jueves, Mario Rozas presentó la renuncia al cargo de general director de Carabineros, luego que funcionarios policiales dispararan a dos menores de un centro del Sename en Talcahuano.

En su reemplazo, el presidente Sebastián Piñera designó al general Ricardo Yáñez, quien se desempeñaba como subdirector de la institución uniformada.

Este nombramiento ha provocado diversas reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo. En este último grupo se encuentra el diputado Javier Macaya (UDI), quien dejó el micrófono prendido durante una sesión en el Congreso y opinó sobre la nueva autoridad policial.

“El director general de Carabineros es más zurdo que la chucha”, dijo el parlamentario, quien luego agregó que “yo le dije a Chadwick, pero nunca pescaron”.

Según Macaya, el presidente de la UDI de San Fernando le habría asegurado que Yáñez “es una de familia de izquierda (…) Este hueón es muy de izquierda”.

Ante los dichos del congresista, el diputado Jorge Brito (RD) cuestionó la posible incidencia del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en las decisiones del gobierno. “¿El destituido Chadwick todavía manda en La Moneda?”, preguntó.

Cabe mencionar que Chadwick fue removido de su cargo tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra en diciembre de 2019.

Tras la viralización del audio, el propio Javier Macaya salió a responder a través de Twitter y dijo que “siempre he respaldado a carabineros”.

“Los términos en que me referí fueron en una conversación privada. Pido disculpas. Familia, ideas o cualquier condición, no importan para dirigir una institución tan importante. Suerte y todo el apoyo al nuevo General Director Ricardo Yañez”, agregó.

