El presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró este miércoles que el conglomerado opositor Chile Vamos no recibió una invitación para asistir al lanzamiento del “Plan Nacional de Búsqueda” de detenidos desaparecidos durante la dictadura, por parte del Gobierno.

Las declaraciones surgen luego de que el presidente Gabriel Boric lamentara la ausencia de la oposición en la ceremonia de lanzamiento, asegurando que “fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos, pero no vinieron todos”.

Respecto al tema, Macaya negó que hayan recibido alguna invitación para el evento y aseguró que “el presidente Boric, en cada hito que se relaciona con esta fecha y la conmemoración de los 50 años, comete un error adicional“.

“Probablemente hubiese sido difícil asistir porque tenemos sesiones en el Parlamento los días miércoles, y también el ambiente no ha sido muy cuidado por parte de La Moneda. A lo mejor al presidente le han informado mal, pero lo que dijo no se ajusta a la realidad, porque nosotros no recibimos invitaciones para este acto“, añadió el líder del partido.

En ese sentido, aseveró que “no sé si es una confusión, entiendo que puede estar al asesorado, sinceramente no creo que esté mintiendo, pero nosotros no fuimos convocados (…) lo que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años es aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer gestos hacia la oposición, emplazándonos en cuestiones que terminan dividendo al país”.

“El presidente quiso hacer un político manteniendo esta odiosidad y división, que lamentablemente está siendo carne cada día”, sostuvo. Además, Macaya aseguró que la actitud del mandatario es “una mala señal, nuevamente”.

En el marco de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, el presidente Boric firmó esta jornada el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, el cual está enfocado en esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino de las víctimas de la dictadura cívico militar.

Desde La Moneda, el mandatario comentó que “lo que estamos haciendo hoy día es un acto de Estado, que asume la memoria como una manera donde no nos moviliza el rencor, nos moviliza la convicción de que la única manera de construir un futuro más libre y respetuoso es conocer toda la verdad”.