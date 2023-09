El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, descartó que Chile Vamos participe en la declaración conjunta por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, pese a ser invitados por el presidente Gabriel Boric.

“Nosotros no estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan ‘al servicio’ de hechos que no tienen una sola mirada. No vamos a ponernos al servicio de una verdad oficial en esta materia. No tenemos disposición para eso, lo hemos conversado con el resto de los partidos de Chile Vamos”, señaló en conversación con Radio Agricultura.

“Para establecer una verdad unilateral, una sola posición sobre la historia de Chile, por supuesto que no estamos disponibles“, agregó.

En ese sentido, el parlamentario citó las palabras del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

“Un diálogo y toda la conversación necesaria respecto a lo que significa la valoración de los Derechos Humanos, la democracia, la condena a la violencia como método y forma de conseguir hitos políticos y lo hemos conversado al interior de Chile Vamos. Pero para miradas unilaterales, verdades históricas, yo recomendaría al gobierno escuchar las palabras del expresidente Eduardo Frei, quien dice que ‘sobre esa fecha es muy difícil encontrar un consenso existiendo distintos análisis y miradas’“, zanjó.