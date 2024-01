“Si me vuelven a invitar, volvería a ir”, afirmó el senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, después de admitir su asistencia a un encuentro en la residencia del exalcalde Pablo Zalaquett.

En una entrevista con La Tercera, el parlamentario enfatizó la necesidad de diálogo para alcanzar acuerdos, refiriéndose a reuniones en las que varios ministros han participado en la casa del exedil sin reportarlas en la plataforma InfoLobby.

“El país no avanza porque no tenemos diálogo. Por lo tanto, no podemos demonizar el diálogo ni la amistad cívica. En Chile la sospecha y la suspicacia abundan. Pero lo que verdaderamente falta es diálogo. Al no tener diálogo, tenemos un clima de polarización. Hay actores con los que uno no conversa porque no los conoce”, señaló.

Quintana aseguró haber asistido en calidad de presidente del partido, más que de senador. Además, confirmó que fue invitado directamente por Zalaquett.

“Es muy normal que a un presidente de partido lo inviten a exponer sobre escenarios políticos. No le veo nada malo, pues no existe conflicto de interés alguno. A mí me pareció de lo más natural, porque no es el primer encuentro de este tipo al que he ido”, precisó.

Ante la pregunta sobre por qué no informó sobre este encuentro según lo estipulado por la ley del lobby, Quintana explicó: “Lo que se regula por lobby son las peticiones, cuando vas como parlamentario a hablar temas de legislación. Aquí no hubo nada de legislación”.

Asimismo, destacó que el único tema genérico abordado fue la resolución “del asunto de las pensiones”.

“A mí no se me pidió ningún compromiso, ninguna gestión. ¿Entonces qué debo publicar? Nada. Y si me vuelven a invitar, volvería a ir“, concluyó.