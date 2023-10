El exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la decisión de Sinovac de no instalar su planta de Innovación y Desarrollo (I+D) en Antofagasta, tal como se había contemplado en 2021.

La información fue dada a conocer por la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry. “Más bien lo que gatilló la decisión no fue un tema de permisos, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas”, explicó la secretaria de Estado.

En conversación con Emol, el extitular de Salud comentó: “Una vez más quedamos en ridículo ante la comunidad internacional”.

De acuerdo a Mañalich, este desistimiento informal “de parte de Sinovac de instalar la planta que se iba a construir también en la Región Metropolitana, según tengo entendido, ese proyecto tampoco va. De todos modos, no tendría mucho sentido instalar una fábrica de vacunas sin este otro proyecto de I+D“.

A su juicio, dijo que “es paradójico que el único anuncio que trae el presidente Gabriel Boric después de su gira por el gigante asiático sea el de fabricar baterías de litio, si es que eso ocurre“.

“Yo creo que una vez más quedamos en ridículo ante la comunidad internacional, al mostrar que no somos capaces ni siquiera de alojar una iniciativa tan virtuosa como esta. La responsabilidad es nuestra, no de que el laboratorio dijo algo… Me parece que lo mínimo que debe ocurrir es una citación de la Cámara de Diputados a nuestra ministra de Ciencias, para que explique con datos lo que ocurrió”, agregó.

Finalmente, el exsecretario de Estado enfatizó que la situación afecta a toda la industria de salud en nuestro país, “porque si los chinos dicen que no vamos a invertir en Chile por razones que no han sido detalladas, eso actúa como un disuasor para otras inversiones en ciencia y tecnología”.