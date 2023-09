“Hoy día justificar un golpe es absurdo”. De esta forma se refirió el exministro y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Bellolio a las declaraciones y comentarios que han surgido en el último mes con motivo de la conmemoración de los 50 años del quiebre democrático.

En entrevista con Pauta, el también exdiputado dijo que “entiende” que algunos de su sector estén por “reivindicar” la acción que realizaron los militares, pero para él es un “absoluto despropósito”.

En esa línea, sostuvo que “conocimiento lo que ocurrió después, simplemente no se puede hacer. Es decir, si tú te paras el 10 de septiembre del año 73, para una persona de derecha, o inclusive esta discusión que hubo sobre la declaración de la Cámara de Diputados sobre el 73, eso es una cosa que tú puedes decir, sí, se entiende en ese momento. El 10 de septiembre del 73. Pero el 10 de septiembre del 2023, no. Porque tú sabes que el golpe llevó a que hubiera masivas violaciones a los derechos humanos. Por tanto, no se puede justificar el golpe a continuación”.

“Entonces, parado el 10 de septiembre del 73, yo diría, sí, claro. Pero no se puede tratar de recrear esa misma situación acá, porque no estamos en esa misma situación”, enfatizó.

“Los golpes de Estado un fracaso de la profundidad de la democracia”

Bellolio también comentó que tiene orden de prohibición de entrar a Cuba, Venezuela y China, porque, “precisamente, he hablado de que son dictaduras que violan los derechos humanos. Entonces, ¿cómo no querría decir que no pueden ser el fracaso de la democracia los golpes de Estado? Son un fracaso de la profundidad de la democracia”.

“Las condiciones que llevan al golpe de Estado, obviamente que son ponderables, discutibles, etcétera. Pero me parece que hoy día justificar un golpe es absurdo. Y lo es porque queremos democracia, porque esa es la manera. Entonces sí me frustra el que esto se ocupe más bien como un nuevo mecanismo para tratar de anular al otro, o de criticar al otro, o de revivir lo que nos dividió por tanto tiempo como mecanismo político de corto plazo”, sentenció.