“Yo le pediría a ella más prudencia”. De esta forma respondió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al emplazamiento de “humildad” que le hizo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

¿Qué pasó?

En el marco del denominado Caso Farmacias Populares, el jefe comunal acusó una “operación” en su contra y apuntó al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, y al Frente Amplio, luego de que el titular del órgano defensor dijera a CNN Chile la semana pasada que se está evaluando presentar acciones legales tras percibir “conductas ilícitas” del militante comunista.

Las declaraciones del alcalde fueron rechazadas tanto por el conglomerado oficialista, como por otras fuerzas de la alianza de Gobierno. Incluso, la jefa de gabinete le contestó diciendo que “uno no puede desenvolverse pensando que siempre lo bueno que sucede alrededor de uno es mérito de uno y siempre lo malo es culpa de los demás“.

“Hay que tratar de entender de otra manera, con más humildad, las cosas que nos toca enfrentar y creo que esa forma de plantearse no es la que contribuye a que nos fortalezcamos como democracia y fortalezcamos nuestras instituciones”, añadió.

Respuesta de Jadue

Este viernes, el alcalde Daniel Jadue se refirió a los dichos de la ministra Carolina Tohá en entrevista con Radio Usach: “Yo le pediría a ella más prudencia por las declaraciones que hace. Acá hay un conglomerado de gobierno y efectivamente tenemos que ser todos muy responsables de lo que hacemos”.

Además, sostuvo que, a su juicio, hay numerosas autoridades de Gobierno y de instituciones del Estado que han actuado al margen de la ley “y el Gobierno las ha dejado pasar”.

Respecto a las personas que estarían interesadas en perjudicar su imagen política, el jefe comunal manifestó que, posiblemente, “en la medida en que conozcamos los chats de (Luis) Hermosilla se va a saber quiénes podrían estar involucrados“.

“Ahora, a uno le llama la atención, por ejemplo, una serie de declaraciones de los últimos días, que uno podría pensar que son orquestación y que todas vienen de un mismo sector. Yo he visto declaraciones de diputados, presidentas, ministros, poniendo criterio, además, bien poco ecuánime y que además no corresponde que lo pongan, violando la presunción de inocencia y el principio fundamental de igualdad ante la ley“, agregó.

“Pudimos haber metido las patas, pero las manos jamás”

Jadue también aprovechó el espacio para reiterar su inocencia ante la presunta comisión de delitos de corrupción, por los cuales será formalizado el próximo miércoles 29 de mayo por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

“Puede haber un mal negocio, pero no hay estafa ni cohecho (…). Pudimos haber metido las patas, pero las manos jamás. Además, la misma carpeta investigativa acredita que no hay ninguna peso que haya llegado a mis cuentas personales. No hay nadie que declare que me pasó plata“, expresó.