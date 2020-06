VIDEO RELACIONADO – Recoleta suspende ferias libres por dos semanas ( 01:48)

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios de Salud y Redes Asistenciales, por el manejo de la pandemia del coronavirus.

En entrevista con el matinal Contigo en la Mañana, Jadue acusó que “Recoleta fue particularmente castigada. Cuando uno mira Temuco, que con 400 mil habitantes entra en cuarentena con 132 casos, y mira Recoleta, que con la mitad de los habitantes entra en cuarentena con 900 casos”.

La querella de Jadue ha suscitado críticas desde el oficialismo, sobre todo entre quienes apuntan a que no es el momento de levantar este tipo de acciones. El jefe comunal, en cambio, considera que “es absolutamente el momento, porque es una forma de plantearles la urgencia de que cambien la estrategia de manera radical y que se dejen de jugar con la vida y con la salud de los chilenos”.

“Recordemos Antuco, recordemos el tsunami, en donde los mismos que hoy día critican esta querella, la sustentaban en esa época“, planteó el alcalde. En la misma línea, recordó que “en la campaña de 2013, la candidata de la Alianza culpaba directamente a la presidenta Bachelet por los 156 muertos en el tsunami y al mismo tiempo, el presidente Piñera en ese minuto estaba estableciendo una suerte de programa de reparación para los familiares de las víctimas, asumiendo las responsabilidad que el Estado tenía en las malas decisiones que se habían tomado”.

Respuesta al ministro Paris

Durante el balance de este martes, el ministro de Salud, Enrique Paris, desestimó la querella presentada por Jadue y dijo que “no tiene fundamento”. En respuesta, el alcalde le planteó “con todo respeto al ministro que lea el Código Procesal Penal o que se haga asesorar de mejores abogados para que no le hagan cometer errores en cámara”.

El alcalde explicó que en el artículo 114, en las letras C, D y E, “se define que para declarar inadmisible una querella, tiene que hacerse cuando los hechos descritos no son constitutivos de delitos, cuando la responsabilidad está extinguida y cuando quien la ejerce tiene legitimación activa o no“.

Además, dijo entender la preocupación del ministro, “porque él fue parte de la estrategia del ministro Mañalich”.

“No tengo ninguna autocrítica”

Consultado sobre las aglomeraciones registradas en ferias de la comuna y particularmente en La Vega, el alcalde respondió que en ese recinto en particular, la municipalidad no tiene atribuciones.

“No tengo ninguna autocrítica, nosotros hicimos un tremendo trabajo de rediseño de todas las ferias libres de la comuna”, afirmó Jadue.

Consultado sobre por qué no cerro con anterioridad las ferias de Recoleta, respondió que “era absurdo suspenderlas nosotros si el Gobierno tenía abierta La Vega”.

“Si no se tiene la colaboración del Gobierno central, usted tampoco puede ir más allá”, añadió.