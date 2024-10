Jadue responsabiliza a los medios y se niega a hablar tras caótica votación: “Lamento que la prensa haya generado un caos”

El exalcalde, que actualmente está con arresto domiciliario por el Caso Farmacias Populares, acudió a votar en Recoleta tras ser autorizado por la justicia.

El exalcalde Daniel Jadue responsabilizó a los medios de comunicación y se negó a hablar tras la caótica votación que protagonizó esta tarde en Recoleta.

¿Qué pasó?

El ex jefe comunal se encuentra con medida cautelar de arresto domiciliario tras ser formalizado por el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción en el marco del denominado Caso Farmacias Populares.

Sin embargo, la defensa de Jadue le solicitó a la justicia, casi encima del proceso, que el exalcalde pueda ejercer su derecho a voto, algo que finalmente fue acogido ayer, autorizándolo a sufragar este domingo entre las 14:00 y 16:00 horas.

De este modo, el militante comunista llegó hoy cerca de las 14:30 horas, a la Escuela Bilingüe República del Paraguay, en Recoleta. Sin embargo, su estancia en el lugar fue caótica en medio de la presencia de sus adherentes y medios de comunicación.

Jadue se niega a hablar

Debido a la situación, Daniel Jadue se negó a hablar, pese a que se había informado que lo haría. En ese sentido, el exalcalde responsabilizó a los medios por la situación.

“No se puede, así no se puede (…). Los medios de comunicación no quisieron“, sostuvo en durante lo ocurrido. Luego, afirmó “lamentar la actitud de los medios”.

No obstante, sí aprovechó uno de los momentos para comentar brevemente el proceso electoral de este fin de semana. “Yo muy contento, muy tranquilo, muy feliz de los resultados que vamos a obtener hoy día, porque va a ser un triunfo“, afirmó.

Pese a los dichos del exalcalde, CNN Chile pudo constatar que el equipo de Jadue cambió a último momento la disposición de su ingreso al recinto de votación.

Tras retirarse del lugar, el ex jefe comunal publicó un breve comunicado en su cuenta X refiriéndose a lo ocurrido: “Quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta el recinto de votación para entregarme su apoyo y cariño, a quienes se me acercaron el colegio para abrazarme, y a los vocales de mesa por su respeto. Lamento que la prensa haya generado un caos y que habiendo acordado previamente con ellos el poder dar declaraciones, esto no fuese posible producto de los empujones y no respetar el espacio definido por el recinto electoral. Sé que están haciendo su trabajo, pero este no debe ser a costa de pasar a llevar a otras personas. Un abrazo a todas y todos”.

