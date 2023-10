“Todo el mundo condena el asesinato de civiles inocentes”. De esta forma se refirió este miércoles el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al conflicto en Medio Oriente tras el ataque que sorprendió a Israel el pasado 7 de octubre por parte del grupo Hamás.

Durante su programa, Sin Maquillaje, que transmite por medio de la plataforma YouTube, el jefe comunal fue enfático en sostener que “nadie puede justificar” la muerte de personas inocentes en el conflicto. “No entremos en ese juego, porque eso es caer en la narrativa israelí”, agregó.

“No es una guerra entre Israel y Hamás”

Respecto a lo ocurrido, Jadue manifestó: “No es Hamás. Es todo el pueblo palestino”. Junto a ello, relató que en Gaza viven 2,3 millones de personas, “en un territorio que es, más o menos, del tamaño de Recoleta e Independencia, en la zona más densamente poblada del mundo”.

Esta zona, “está bajo sitio y bloqueo permanente y que los israelíes definen cuándo se puede entrar, cuándo se puede salir, qué se puede comer, cuándo se tiene agua y cuando se tiene electricidad”, añadió.

Bajo ese punto, el alcalde de Recoleta reiteró que lo ocurrido “no es una guerra entre Israel y Hamás”, sino una “resistencia de todo el pueblo palestino que, claro, hoy día provoca un estallido y genera esta noticia, porque el mundo no está acostumbrado a que los oprimidos se levanten”.

“No hay que plantear esto como si fuera una guerra entre Hamás e Israel, porque hoy día todas las ciudades de Cisjordania están cerradas. (…) No es una guerra, porque no hay dos ejércitos. Una guerra se da entre dos ejércitos regulares”, continuó.

“Es cosa de ver las primeras imágenes de los palestinos cruzando la valla. Los palestinos no iban ni con armamentos pesados. Algunos sin armamento, incluso. Iban de civiles y diría que con ropa que no se veía ni siquiera cercano a uniformado. No hay dos ejércitos”, agregó.

Finalmente, Daniel Jadue afirmó que el conflicto se debe a que la comunidad europea “hace pagar” a los palestinos “sus propios crímenes” cometidos durante la época de la Alemania nazi.

“Aquí lo que hay es una ocupación ilegal de un territorio que no les pertenece que la impunidad regalada por Estados Unidos y por la comunidad europea, que todavía quiere hacer pagar sus propios crímenes al pueblo palestino. Me refiero principalmente a la Europa que todavía le hace pagar a los palestinos las culpas del holocausto nazi y apoyan hoy día a un holocausto bastante similar, pero esta vez a manos de los descendientes de las víctimas del holocausto nazi”, sentenció.