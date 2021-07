A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió a la agresión recientemente sufrida por Gabriel Boric, diputado y actual candidato presidencial por Apruebo Dignidad.

Esto, luego de que Gendarmería confirmase que se produjo un “incidente menor” al interior del módulo 12 de la cárcel Santiago 1, donde personas detenidas reaccionaron con gritos e increparon al diputado. Allí, uno “logró propinar una agresión de carácter leve”.

“Ninguna diferencia que tengamos puede llevarnos a agredir a otra persona”, comenzó escribiendo. “Lo vivido hoy por Gabriel debe ser rechazado completamente. No debemos perder el foco de que lo primordial es lograr la liberación de las y los presos políticos de la revuelta“.

Lee también: Condena transversal a agresión sufrida por Boric: “Todos los actores políticos debemos aislar a los violentos”

Ninguna diferencia que tengamos puede llevarnos a agredir a otra persona. Lo vivido hoy por Gabriel debe ser rechazado completamente. No debemos perder el foco de que lo primordial es lograr la liberación de las y los presos políticos de la revuelta! — Daniel Jadue (@danieljadue) July 30, 2021

Sin embargo, desde el Frente Amplio surgieron críticas al edil de la comuna del sector norte de Santiago, culpándolo de “levantar información falsa” en torno al apoyo de Boric a Ley Antibarricadas.

“Gabriel Boric permitió con su voto la aprobación de la Ley Antibarricadas“, señaló Jadue en tras el último debate televisivo de los candidatos de Apruebo Dignidad. “Lamento que Gabriel esté mucho más preocupado de lo que pasa en Cuba que de lo que pasa en nuestro país y que gracias a él tengamos presos políticos en Chile. Espero que esto lo podamos resolver a pesar de que ahora no basta con solo presentar leyes para derogar lo que él mismo aprobó”.

Alondra Arellano, presidenta de Convergencia Social, señaló a Biobío que los argumentos que dio Jadue para sostener su postura eran imprecisos, no aportaban al debate y generaban caricaturas. “Es grave que se levanten esos discursos de odio, tanto con Daniel Jadue como, probablemente, con la Lista del Pueblo”.

Lee también: Jadue contra Boric por Ley Antibarricadas: “Lamento que gracias a él en Chile haya presos políticos”

Desde Revolución Democrática también criticaron el hecho. El diputado Jorge Brito, declaró al mismo medio que “nosotros, a diferencia de la derecha que le preocupan las funas, pero tolera la corrupción, no toleramos ni las funas ni la corrupción. No las compartimos, y esperemos que no ocurran”.

Reiteró, además, su apoyo al candidato presidencial: “Gabriel está demostrando un compromiso y una valentía gigantesca al momento de asumir el liderazgo con tanto respaldo, pero también con tantas desconfianzas y agresiones. Esta no es la primera, pero esperemos que sea la última vez que ocurren estos hechos”.

El Partido Comunista, en tanto, optó por no referirse a los acontecimientos. Si hubo palabras por parte de su presidente, Guillermo Teillier, quien detalló que no comparte la agresión sufrida por el abanderado de Apruebo Dignidad, criticando que no avance la ley de indulto que se encuentra en el Senado.

Habiendo sido prisionero, entiendo la desesperación de presos y familiares, pero no comparto la agresión hacia @gabrielboric si la mayor unidad para lograr la liberación de las y los presos políticos de la revuelta. Es inentendible que no avance la ley de indulto en el Senado. — Guillermo Teillier (@gteillier) July 30, 2021

Lee también: Boric pidió que no haya sanciones tras sufrir agresión: “Seguiremos trabajando con la frente en alto”