Tras la acusación que hizo la a la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en su contra, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, llamó a los timoneles entregar antecedentes que lo vinculen a la arista Democracia Viva del Caso Convenios.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, y la secretaria general del partido, María José Hoffmann, afirmaron que Jackson “podría ser el autor intelectual de esta defraudación”.

De hecho, Hoffmann indicó que “no se puede descartar que el secretario de Estado haya estado a la cabeza de las eventuales irregularidades que está investigando la Fiscalía”.

Respuesta de Jackson

Durante una actividad oficial de este martes, el ministro dijo que a su parecer “es sumamente grave lo que intenta instalar tanto la bancada de la UDI, como su secretaria general, a través de los medios de comunicación”.

“Yo los llamó y la llamo a que si cuentan con algún antecedente que llegue a vincularme a mí tanto a los casos de Democracia Viva como alguna irregularidad, lo presenten ante las instituciones pertinentes, ya sea la Fiscalía o la Contraloría”, agregó.

En ese sentido, el secretario dijo no tener “nada que ocultar. El mandato del presidente y lo que hemos hecho todos los ministros y ministras es revisar absolutamente todos los traspasos a fundaciones o a empresas, ya sea por trato directo o licitaciones. Estamos juntando toda esa información desde 2017 hasta la fecha para que sean los órganos fiscalizadores (…) quienes puedan sacar las conclusiones”.

De este modo, Jackson llamó “a la responsabilidad a los actores políticos para que se hagan cargo de sus declaraciones, porque me parece sumamente grave que al boleo se intente vincular cuando no han presentado absolutamente antecedentes que permita vincular a hechos graves, que son repudiables y condenables por todo el espectro político, pero que en este caso pareciera estar buscando un provecho político y no simplemente la persecución de quienes sean responsables, a quienes hay que establecer todas las sanciones”.

“Hoy la única vinculación que han tratado de hacer entre el caso grave de Democracia Viva y mi persona es que compartíamos militancia con quienes lo ejecutaron. ¿Y por qué dijo ‘competíamos’? Porque el órgano partidario expulsó a aquellos que estuvieron involucrados”, sentenció.