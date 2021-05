Durante el pasado miércoles, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que busca entregar un indulto a detenidos tras las manifestaciones del estallido social. El paso de esta iniciativa fue valorado por parlamentarios de oposición, afirmando que fueron esas protestas las que derivaron en el proceso constituyente.

Ante esto y en conversación con CHV Noticias y CNN Chile, el senador oficialista, Iván Moreira cuestionó la medida calificándola como una “aberración”.

“Me parece que este proyecto de ley de verdad es una aberración, y obviamente los que votamos en contra que es Chile Vamos, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la Comisión de Seguridad Pública (…) lo hicimos porque este proyecto es un proyecto de la impunidad, es un proyecto de Jadue, es un proyecto de la actual presidenta del Senado”, dijo.

Además, precisó que en “Chile no hay nadie privado de libertad por delitos de conciencia o ideas políticas”. “Aquí no hay nadie preso por cuestiones de índole de conciencia, es decir, presos políticos y eso lo ha reiterado las organizaciones internacionales de derechos humanos, la Fiscalía, la Corte Suprema, y el país entero sabe que eso no es así”, expresó.

Por otra parte, responsabilizó al candidato presidencial por el Partido Comunista, Daniel Jadue, de impulsar el proyecto y de hacerle “daño al país”.

“El día que se produjo la elección de constituyentes vimos a la izquierda, al partido comunista, impulsado por Jadue, en donde el decía que pedía libertad para los presos de la revuelta”, dijo, agregando que “aquí nadie está preso por blancas palomas, por lo tanto esto sería claramente una gran contradicción. Eso es hacerle daño al país, cuando se habla de que la gente está privada de libertad por situación políticas”.

Finalmente, el parlamentario afirmó que está de acuerdo con que las personas privadas de libertad tengan un debido proceso. “Yo estoy de acuerdo en que todas las personas deben tener un debido proceso y la justicia y la Fiscalía se tendrán que esmerar respecto a las prisiones preventivas y a los otros juicios”, zanjó.