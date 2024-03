Esta jornada, el senador Iván Moreira (UDI) asumió la presidencia de la Comisión del Trabajo del Senado.

Esto, como estaba acordado tras la renuncia de la parlamentaria Loreto Carvajal (PPD) al cargo.

En la instancia, el legislador hizo sonar un cuenco tibetano para “relajar” el ambiente luego de la álgida votación por la presidencia de la Cámara Alta.

“Eso no es show político porque no soy candidato. No al toque del gong, este es un sonido para relajarse, para que empecemos nuestras sesiones tratando de relajarse“, señaló.

Asimismo, agradeció a los presentes tras asumir el cargo.

“Quiero de verdad reiterarles a ustedes, gracias por este importante apoyo para mí, que ahora no tengo una doble responsabilidad, tengo un triple de responsabilidad. Eso no significa que yo me vaya a comprometer a votar a favor o a votar en contra, queremos llegar a acuerdos, y esos acuerdos los vamos a ir construyendo“, dijo.

Por otra parte, sinceró su “dolor” tras haber apoyado a José García Ruminot (RN) y no a Pedro Araya (PPD) como se había acordado en 2022, para liderar la testera.

“Más allá de lo que haya sucedido ayer, para mí fue tremendo no cumplirlo. Es lo que yo siento, fue doloroso, porque más allá de que le correspondiera al PDD, Pedro Araya es mi amigo y yo siento que ayer le di la espalda“, expresó.

Finalmente, zanjó que “yo entiendo las posiciones políticas y los acuerdos políticos, muchas veces hay que tragarse el sapo y muchas veces uno actúa por acuerdos políticos y aunque le duela tienen que votar en una u otra dirección”.

Revisa el momento acá: