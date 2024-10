Flores expresó dudas por nominación de Pérez: “Me tinca tiene que ver con algún tipo de acuerdo, no sé si con la derecha”

El senador advirtió sus dudas respecto a si apoyará o no a la nominada por el Gobierno, planteando que primero deberá revisar los antecedentes que se presenten.

Este jueves el Presidente Gabriel Boric dio a conocer su nominación para liderar la Contraloría General de la República, decantándose por Dorothy Pérez, quien a la fecha ya se desempeñaba como contralora subrogante.

Pérez ha liderado el ente desde la salida de Jorge Bermúdez en diciembre de 2023, luego que hubiera completado su periodo de ocho años en el cargo.

Ahora, es el Senado el responsable de definir si acepta o no dicha nominación.

De momento, las opiniones son variadas en la Cámara Alta.

Por su parte, el senador Iván Flores (DC) adelantó que esperará a poder revisar los antecedentes que presenten en el Congreso y la exposición que dé la misma nominada, pero que vislumbra “algún tipo de acuerdo” para definir su nominación.

“No sé por qué me tinca que el nombramiento que hace el Gobierno de la señora Pérez tiene que ver con algún tipo de acuerdo, no sé si con la derecha o con alguien, pero me tinca“, afirmó mediante un video. “En mi caso, no sé si voy a apoyar esta candidatura”.

Así, agregó que estudiará los antecedentes dada la relevancia de Contraloría en un presente complejo para la probidad en el ámbito público.