El senador Iván Flores (DC), se refirió a las negociaciones en torno al acuerdo administrativo para la presidencia de la Cámara Baja.

Consultado sobre la situación de la diputada Karol Cariola (PC), cuya posibilidad de asumir la testara se encuentra en vilo, el ex presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados en 2019 señaló que “es una cuestión coyuntural, no tiene que ver con una postura política como partido. Lo que ocurre es que el Partido Comunista no puede pedir chicha y chancho, no puede ganarlas todas. De hecho, es, yo creo, el único partido dentro de la coalición de Gob. que está ganando, porque gana cuando critican a su propio presidente y ganan cuando lo apoya en las cosas que sirve”.

Cabe recordar que el 11 de marzo de 2022, las fuerzas de izquierda y centro izquierda firmaron un “acuerdo de gobernabilidad” para la Cámara, donde se contempló que el pasado 21 de octubre, la mesa directiva liderada por Raúl Soto (PPD), renunciara, para dar paso a la diputada del PC.

En esa línea, Flores declaró a EmolTV que: “A dos semanas de terminarse en el cargo, donde finalmente se cerraba ese duro capítulo para él, resulta que consiguen los votos para sacarlo. Fue duro. Y parte de eso tiene que ver con representantes del PC, entonces se les dijo por un lado nos pegan y por otro lado nos piden ayuda”.

Respecto a la acción judicial contra el ex director del INDH, Sergio Micco, el parlamentario sostuvo que, “para mi gusto es muy injusta, no esperen que nosotros apoyemos un cargo de gobernanza administrativa de la Cámara”.

Asimismo, y respecto al rol que podría jugar la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, en el marco de las negociaciones, Flores enfatizó que “claramente no le compete, podrán intentar hacer algunos acercamientos, pero no le compete (…)”.

“Mira lo que le pasó al Gobierno en la Convención Constituyente, indexó su programa de Gobierno con los resultados de la convención y ya sabemos cuáles son los resultados. Creo que este es el peor Gobierno desde el retorno a la democracia en términos de aceptación ciudadana en los primeros meses”, concluyó.