Luego que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera no acoger a trámite el requerimiento presentado por el Gobierno para frenar el tercer retiro del 10% de las AFP, el ministro del organismo Iván Aróstica señaló que el recurso fue rechazado al “carecer de fundamentos completos”.

“Faltó hacerse cargo de algunos antecedentes, como la sentencia del TC anterior, de diciembre, que tiene dos factores importantes que su Excelencia no los consideró. Uno es el voto de cinco ministros que estuvieron por no admitirlo ya en aquella ocasión y que esa sentencia no fue un cheque en blanco, en el sentido que se le reconoció al presidente una iniciativa exclusiva para legislar en la materia y retribuir a las personas la pérdida de sus remuneraciones”, explicó.

“Los que votamos en el TC entendemos que esto no es una disputa entre dos poderes. Aquí hay que mirar por los terceros, que son las personas que han perdido sus remuneraciones”, agregó.

“No hubo mayores novedades con el anterior requerimiento, así que muchos ministros mantuvieron su criterio y otros lo cambiamos en el sentido que no se hace cargo su Excelencia de todo lo que decía ese fallo”, sostuvo.

Asimismo, indicó que dentro de un plazo de dos días el ministro redactor emitirá los fundamentos del TC, que según sus palabras, “cruzan cualquier diferencia política que se pudiera estimar”. “El TC va a emitir un fallo estrictamente jurídico. Las diferencias políticas al interior del TC no tienen ningún peso. No nos confundimos al momento de emitirlo”, aseguró.

“El TC no es un tribunal político. No hubo discusión prácticamente hoy”, añadió.