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ISP aprueba venta en Chile de Picmagluti, la versión genérica del medicamento Ozempic

Por Valentina Sánchez Cárdenas
ISP aprueba venta en Chile de Picmagluti, la versión genérica del medicamento Ozempic/ISP

El Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó Picmagluti, la primera semaglutida de síntesis química en Chile.

El organismo dio a conocer que los pacientes que requieran semaglutida, el principio activo del medicamento para bajar de peso Ozempic, tendrán una alternativa a menor precio.

Se trata de Picmagluti, una solución inyectable de Dr. Reddy’s Laboratories Chile a la cual se le otorgó dos registros sanitarios. Uno de ellos es “para la presentación de 0,25 o 0,5 mg por dosis y otro para la de 1 mg, convirtiéndola en la primera semaglutida de síntesis química autorizada en el país”.

De acuerdo al ISP, esto pone a Chile entre “los pioneros a nivel mundial, ya que Canadá y Brasil dieron este paso recién en mayo de 2026, Argentina lo registró en 2024, mientras que Estados Unidos y Australia aún no aprueban versiones de origen químico”.

Al ser un producto nuevo, es evaluado “con especial cuidado, pero también con la urgencia de quienes esperan acceder a él, y para eso trabaja coordinadamente con el Ministerio de Salud y en contacto permanente con los laboratorios, a los que orienta sobre los requisitos técnicos que deben cumplir”.

La directora del ISP, Catterina Ferreccio, dijo: “Nuestro foco son las personas. Sabemos que hay pacientes esperando y por eso estamos acelerando, en contacto directo con cada laboratorio, pero un registro sanitario no se puede otorgar sin la evidencia completa de calidad y seguridad”.

Desde el ISP señalaron que, además del producto aprobado, se están evaluando otros cinco productos de semaglutida sintética “que cuatro laboratorios presentaron entre junio de 2025 y julio de 2026, y que en total suman 11 solicitudes, porque cada dosis o presentación requiere su propio registro sanitario”.

Todo esto con el objetivo de que “los pacientes accedan pronto a tratamientos seguros y de calidad”.

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