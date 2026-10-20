ISP aprueba venta en Chile de Picmagluti, la versión genérica del medicamento Ozempic

El Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó Picmagluti, la primera semaglutida de síntesis química en Chile.

El organismo dio a conocer que los pacientes que requieran semaglutida, el principio activo del medicamento para bajar de peso Ozempic, tendrán una alternativa a menor precio.

Se trata de Picmagluti, una solución inyectable de Dr. Reddy’s Laboratories Chile a la cual se le otorgó dos registros sanitarios. Uno de ellos es “para la presentación de 0,25 o 0,5 mg por dosis y otro para la de 1 mg, convirtiéndola en la primera semaglutida de síntesis química autorizada en el país”.

De acuerdo al ISP, esto pone a Chile entre “los pioneros a nivel mundial, ya que Canadá y Brasil dieron este paso recién en mayo de 2026, Argentina lo registró en 2024, mientras que Estados Unidos y Australia aún no aprueban versiones de origen químico”.

Al ser un producto nuevo, es evaluado “con especial cuidado, pero también con la urgencia de quienes esperan acceder a él, y para eso trabaja coordinadamente con el Ministerio de Salud y en contacto permanente con los laboratorios, a los que orienta sobre los requisitos técnicos que deben cumplir”.

La directora del ISP, Catterina Ferreccio, dijo: “Nuestro foco son las personas. Sabemos que hay pacientes esperando y por eso estamos acelerando, en contacto directo con cada laboratorio, pero un registro sanitario no se puede otorgar sin la evidencia completa de calidad y seguridad”.

Desde el ISP señalaron que, además del producto aprobado, se están evaluando otros cinco productos de semaglutida sintética “que cuatro laboratorios presentaron entre junio de 2025 y julio de 2026, y que en total suman 11 solicitudes, porque cada dosis o presentación requiere su propio registro sanitario”.

Todo esto con el objetivo de que “los pacientes accedan pronto a tratamientos seguros y de calidad”.