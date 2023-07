En marzo del 2018, Isabel Plá asumió como jefa de la cartera de la Mujer y la Equidad de Género. Sin embargo, en marzo del 2020, solo dos años después, decidió renunciar a su cargo.

En entrevista con El Mercurio, contó que su salida fue, en parte, debido a las críticas que recibió por su postura frente a las denuncias de abusos contra mujeres en el estallido social.

“Era difícil llegar todos los días a trabajar y ver cuadras con carteles en las murallas con mi cara con un balazo en la cabeza. Por muy fuerte que seas y mucho carácter que tengas, te rompe el alma. Lo sientes como una amenaza permanente”, sostuvo.

En esta línea, señaló que como ministra trató de estar “muy presente” en el espacio público. No obstante, acusó que se instaló una “campaña de odio que construyó un sector de la izquierda contra varias personas del gobierno, pero contra mí hubo una red de infamia más agresiva“.

“Yo siempre había reservado un espacio de fragilidad (…) que quería conservar porque me conecta con la humanidad. Cuando me di cuenta de que el odio se estaba convirtiendo en una muralla de cancelación contra mi persona como ministra, asumí que sería imposible mover la agenda y empecé a meditar mi renuncia”, añadió.

Respecto a su salida, sostuvo que la conversó previamente con el entonces presidente Sebastián Piñera. “No daba más con esta campaña de odio. Esos meses para mí fueron momentos muy rudos. Dormía dos, tres horas. Por primera vez sentí una emoción que nunca pensé que podía alcanzar esos niveles: el miedo“.

“La sororidad es un artificio del feminismo de izquierda”

La exministra Plá también se refirió la vez en que compartió un video de la encargada de Comunicación y Vinculación Externa de Democracia Viva, Matilde Méndez, bailando en lencería, junto con la leyenda “cómo se ríen de Chile”. Su acción la llevó a recibir diversas críticas por cuestionar las acciones privadas de otra mujer.

“Lo bajé uno o dos días después. Entre otras cosas, por la oleada de odio.”, dijo, y agregó que, en cuanto a los comentarios de odio que recibió Méndez, “cada uno se tiene que hacer cargo de las decisiones, de las cosas que publica. Ella publicó ese video y otros empezaron a compartirlo antes que yo“.

Consultada sobre la sororidad, señaló que “es un artificio construido desde cierto feminismo de izquierda, un feminismo que lo que pretende es actuar en la vida política, autoprotegerse. La única sororidad que yo he visto en Chile es la sororidad que tienen las mujeres de izquierda con las mujeres de izquierda, porque cuando se trata de mujeres que tienen visiones diferentes, las impulsoras de la sororidad lo primero que hacen es tirarse sobre ellas. Pero yo no pretendo, por ser mujer, ser protegida de alguna manera por otras mujeres“.

En esta línea, afirmó que las mujeres de derecha llaman a la sororidad de otra manera. “Lo llamamos lealtad, cuidarnos entre nosotras. Cuando ha habido mujeres de mi sector, de mi visión política, que han tomado decisiones que yo no comparto, no he tenido ninguna duda en plantearles mis críticas, y no una, sino muchas veces, también he salido a expresar mi opinión cuando atacan a mujeres que son de izquierda y la razón de ese odio me parece que es injusta“, dijo.