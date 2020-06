VIDEO RELACIONADO – Segundo incendio afecta al Museo Violeta Parra (03:02)

La hija de Violeta Parra y vicepresidenta del directorio del museo creado en honor a las obras de su madre, Isabel Parra, aseguró que no van a reconstruir las instalaciones destruidas durante el estallido social.

En conversación con Revista Sábado, la cantautora señaló que como fundación “no queremos reconstruir el museo, considerando en el estado catastrófico en que se encuentra la economía chilena”.

La intérprete indicó que “construir ese museo fue carísimo, mantenerlo es carísimo”. Aunque aclaró que esto no significa que la fundación deje funcionar, sino que seguirán “mostrando la creación de la Violeta, pero de otra forma”.

Parra mostró su desacuerdo con la gestión de la administración del centro cultural durante el estallido social y aseguró que “se clausuró” en ese periodo.

“El Museo Violeta Parra no tuvo ningún compromiso social durante esta revolución. No se proyectó el espíritu social de la Violeta, jamás”, recalcó, y añadió que “hay personas que no están capacitadas para dirigir un Museo Violeta Parra”.

El recinto, ubicado a pasos de Plaza Baquedano, fue inaugurado el 4 de octubre del 2015 por la ex presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de poner en valor el legado de la compositora de Gracias a la vida. En febrero de este año fue incendiado en dos ocasiones, lo cual provocó el deterioro y posterior cierre temporal.

“Después de los incendios, en la última reunión de directorio, salí con esa idea (no reconstruirlo). Para mí se acabó el museo. No existe“, aseguró la hija mayor de la cantautora.